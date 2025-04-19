Мурманская область. Арктика (16+)19.04.25 11:00
Мурманчанка Елизавета Розаева вошла в число волонтёров Победы, отобранных для работы на параде в Москве
Специалист по работе с молодёжью Центра развития волонтёрского движения муниципального автономного учреждения молодёжной политики города Мурманска «Молодёжь51» Елизавета Розаева добилась успеха во всероссийском конкурсе «Послы Победы. Москва».
По итогам конкурса «Послы Победы. Москва» девушка вошла в число 200 добровольцев из 80 регионов России, которым будет доверена поддержка и сопровождение зрителей и гостей парада в честь 80-летия Великой Победы на Красной площади.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29786&page=1
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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