Мурманчанка Елизавета Розаева вошла в число волонтёров Победы, отобранных для работы на параде в Москве

Специалист по работе с молодёжью Центра развития волонтёрского движения муниципального автономного учреждения молодёжной политики города Мурманска «Молодёжь51» Елизавета Розаева добилась успеха во всероссийском конкурсе «Послы Победы. Москва».

По итогам конкурса «Послы Победы. Москва» девушка вошла в число 200 добровольцев из 80 регионов России, которым будет доверена поддержка и сопровождение зрителей и гостей парада в честь 80-летия Великой Победы на Красной площади.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29786&page=1