Мурманчанка Ева Бурсевич завоевала «золото» и «серебро» на первенстве России по всестилевому каратэ

В Орле состоялось первенство России по всестилевому каратэ. По итогам соревнований мурманчанка Ева Бурсевич завоевала золотую и серебряную медали.

Соревнования собрали 942 участника из 49 регионов России. Мурманскую область представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы №19 Мурманска, детско-юношеской спортивной школы Снежногорска и спортивного клуба «Арвиол» из Мурмашей.

По итогам поединков Ева Бурсевич стала лучшей среди девушек 12-13 лет в весовой категории 55 кг и завоевала серебряную медаль в весовой категории 57 кг в дисциплине «дзю-кумитэ». Северянка тренируется в детско-юношеской спортивной школе №19 Мурманска под руководством Руслана Забирова.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, развитие физической культуры и спорта является одним из ключевых направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/