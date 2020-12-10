Мурманчанка Ирина Котловская принимает участие в образовательной программе «Женщина-лидер»

Жительница Мурманской области Ирина Котловская в составе команды программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Совета Евразийского Женского Форума развивает организационный проект, который сплотит женщин-управленцев в промышленности. Идею оценят эксперты 17-18 декабря в ходе завершающего четвертого модуля образовательной программы «Женщина-лидер».

В рамках проектной деятельности команда с участием мурманчанки учредила Ассоциацию «Женщины в промышленности», которая будет отвечать за проведение профильных мероприятий для совершенствования компетенций женщин-специалистов промышленного сектора.

«Участие в создании Ассоциации «Женщины в промышленности» является для меня значимым событием. Последние 20 лет развиваю рекламно-производственный бизнес в Мурманске и высоко ценю не только возможность принять участие в создании первого мероприятия Ассоциации, но и поделиться накопленным опытом в роли спикера. О том, как эффективно выстроить производственные бизнес-процессы и наладить оптимальное управление в кризисных ситуациях. Проект создан для вдохновения предпринимательниц на открытие собственного предприятия», – рассказала Ирина Котловская.

Команда образовательного проекта уже провела межрегиональную онлайн-конференцию «Женщины в промышленности – новые горизонты развития». На мероприятии эксперты ведущих производственных отраслей экономики рассмотрели возможные меры по увеличению доли женщин-управленцев на предприятиях и популяризации женского предпринимательства в промышленности. Также специалисты поделились успешным опытом в создании поддерживающей среды для женского промышленного менеджмента.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализует образовательную программу для женщин-лидеров совместно с Советом Евразийского Женского Форума. Проект направлен на формирование сообщества успешных женщин, готовых принимать активное участие в решении значимых социально-экономических задач страны и продвигать женскую инициативу в России и за рубежом.

В первый набор программы вошли 140 инициативных участниц, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». Они распределены на 25 команд, каждая из которых к завершению обучения должна разработать и запустить свой социальный проект.