Мурманчанка Ирина Шехунова вошла в число победителей главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства»

В Ставропольском крае объявлены победители финала по направлению «Развитие территорий» нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Лучшими стали 14 участников из 10 регионов России, среди них Ирина Шехунова из Мурманска.

На церемонии закрытия финала к Мастерам гостеприимства по видеосвязи обратился первый заместитель генерального директора АНО «Россия – стран возможностей» Алексей Агафонов: «Конкурс «Мастера гостеприимства» отличается от других проектов нашей платформы. Здесь всегда царит неповторимая, душевная и теплая атмосфера. На проекте ты не чувствуешь соревнования за кубок, ведь каждый становится частью сообщества, большой семьи Мастеров, где ты всегда можешь найти поддержку единомышленников, услышать совет от наставников, проконсультироваться с экспертами. Мастера делают общее доброе дело – создают прекрасный бренд под теплым названием «Гостеприимство в России».

Мурманская область – край во многом интересный и необычный. Именно эта уникальность и первозданная красота привлекают сюда гостей со всего мира. Ирина Шехунова уже более 10 лет в гостиничном бизнесе, является ведущим экспертом в области туризма и специалистом по классификации отелей ООО «Строим Отель».

«Я впервые участвую в конкурсе президентской платформы «Россия – страна возможностей» и, спустя три дня плодотворной работы, держу в руках кубок победителя – Мастера гостеприимства. Для меня это победа не личная, а командная. На протяжении нескольких дней мы активно трудились над кейсами, работали сообща, вместе участвовали в деловой программе, прокачивали свои профессиональные и управленческие навыки, делились опытом, общались. Одним словом, жили и в результате стали одной дружной семьей. Сейчас у меня много планов: открытие отеля, резиденции «Северное сияние». Я влюблена в свой родной край, искренне желаю, чтобы он процветал и максимально стараюсь делать все возможное для этого», – рассказала победитель конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Шехунова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. За три года участниками стали более 87 тысяч человек, из них более 36,5 тысячи в 2022 году. Главная задача проекта – познакомить и объединить одной идеей людей индустрии туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов страны, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций.

Фото: https://gov-murman.ru