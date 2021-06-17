Мурманчанка победила в финале открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья»

Турнир проходил с 28 мая по 5 июня. Местом проведения стал санаторий «AMAKS Курорт «Орбита» в Краснодарском крае. В финале «Белой ладьи» приняли участие 78 команд из регионов России, в том числе – команда г. Мурманска «Гимназия №8», а также одна команда из Беларуси.

Лучший результат по доскам – у мурманчанки. Учащаяся мурманской гимназии №8 Ирина Полято заняла первое место, выступая на первой доске, за которой традиционно играют сильнейшие шахматисты. Она набрала 8,5 из 9 возможных очков.

Во время соревнований для детей и педагогов была организована обширная дополнительная программа. Ежедневно проходили занятия с известными гроссмейстерами – главным тренером сборных команд России Сергеем Яновским, старшим тренером женской сборной Сергеем Рублевским и старшим тренером юношеской сборной Михаилом Кобалия.

Четырёхкратный чемпион по шахматной композиции Олег Перваков провёл ряд конкурсов и одновременный сеанс решения этюдов. Состоялось несколько заседаний подкомиссии «Шахматное образование» под руководством тренера ФИДЕ, кандидата педагогических наук, секретаря комиссии «Шахматы и образование» Европейского шахматного союза Александра Костьева. Он же организовал мастер-класс для педагогов совместно с заслуженным тренером России гроссмейстером Александром Калининым.

Помимо этого, участникам была предложена обширная развлекательная программа с интеллектуальными и спортивными играми, сообщает региональное Министерство образования и науки.