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Мурманская область. Арктика (16+)07.06.24 11:15

Мурманчанка Полина Федулеева стала серебряным призёром межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы»

Великий Новгород принял итоговый межрегиональный чемпионат профессионального мастерства «Профессионалы». За звание лучших боролись ребята из Москвы, Московской, Мурманской, Самарской, Новосибирской областей, Приморского края и Республики Татарстан. Наш регион представляла Полина Федулеева, обучающаяся в детском технопарке «Кванториум-51».

Конкурсанты разрабатывали нейронную сеть на основе данных сайта «Роснавык» и графическое приложение, которое позволит взаимодействовать с ней, а также представляли сопроводительную документацию и отчёты о проделанной работе.

По итогам соревнований Полина показала высокие результаты, лишь немного уступив опытному участнику из Москвы. Наставник юной северянки – педагог дополнительного образования Александр Федулеев.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, серебряная медаль в компетенции для юниоров «Нейронные сети и большие данные» пополнит коллекцию наград всероссийских этапов чемпионата «Профессионалы». В прошлом году Полина стала бронзовым призёром в компетенции «Мобильная робототехника. Юниоры».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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