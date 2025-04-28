Мурманчанка Полина Федулеева заняла третье место в межрегиональном чемпионате по профмастерству

Воспитанница детского технопарка «Кванториум-51» Мурманска Полина Федулеева стала бронзовым призёром межрегионального (итогового) этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

Состязания проходили в Московском физико-математическом институте в Долгопрудном с 21 по 25 апреля. Полина показала высокий уровень знаний в компетенции «Нейронные сети и большие данные» среди юниоров.

Призёр межрегионального этапа Чемпионата «Профессионалы» поощряется премией правительства Мурманской области. Полина Федулеева получит 50 тысяч рублей, её эксперт-наставник Александр Федулеев – премию в размере 50% от денежного поощрения призёра.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, развитие дополнительного образования – одна из приоритетных задач стратегического плана «На Севере – жить!». В этой сфере за пять лет создано более 4,5 тысячи новых мест для детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/