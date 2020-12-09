Мурманчанка получила 100 тысяч рублей на воплощение своей бизнес-идеи благодаря федеральному проекту «Мама-предприниматель»

В Мурманске успешно завершился федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель».

Первое место на конкурсе бизнес-идей в рамках проекта занял проект «Творческая мастерская» мурманчанки Натальи Романенко. Идея получит воплощение благодаря гранту в размере 100 тысяч рублей от Благотворительного фонда «Амвэй» «В ответе за будущее». Всего бесплатное обучение основам предпринимательства в рамках проекта прошли 15 жительниц Мурманской области.

В течение пяти дней участницы проекта участвовали в лекциях и мастер-классах в Мурманске, работали над собственными проектами и получали персональные рекомендации от профессиональных предпринимателей.

4 декабря в центре «Мой бизнес» состоялся финальный этап интенсива – конкурс проектов, участницы презентовали свои бизнес-идеи экспертному жюри.

Как сообщает региональное Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства, федеральный образовательный проект «Мама-предприниматель» даёт возможность женщинам в декретном отпуске, мамам несовершеннолетних детей, а также женщинам, состоящим на учёте в службе занятости, бесплатно пройти пятидневный тренинг, получить ценные советы экспертов и реализовать свои бизнес-идеи.

Проект реализуется Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) и комитетом по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд «Амвэй» «В ответе за будущее». Официальным партнером мероприятия выступает Банк «Открытие».

В Мурманске проект прошёл при поддержке регионального Министерства инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства и партнеров проекта в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Координатором проекта в регионе выступил Центр поддержки предпринимательства Мурманской области.