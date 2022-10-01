Мурманчанка получила специальный приз всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2022»

Воспитателя мурманского детского сада №93 Татьяну Степаненко жюри Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России – 2022» отметило в номинации «Инновации – детям».

Татьяна представляла Мурманскую область в финале конкурса педагогического мастерства в Ярославле. Северянка активно использует интерактивные средства в работе с детьми, а также создала необычное авторское методическое пособие.

«В нашем детском саду я вместе с родителями и коллегами создала макет-купол озера Могильное, которое находится на острове Кильдин. Это природный феномен – в озере пять слоёв, которые не перемешиваются друг с другом, в куполе нарисованы все они. Мы с ребятами «погружались» в водоём, рассматривали его изнутри, я рассказывала про особенности слоёв и его обитателей», – рассказала Татьяна Степаненко.

Такой необычный подход к изучению окружающего мира справедливо был отмечен жюри как инновационный.

«Я рада, что получила награду в этой номинации, для меня эта победа значит очень много. Я вернулась с конкурса домой с самыми тёплыми чувствами, радостью за наш детский сад и наш регион, с вдохновением работать и дальше с полной выкладкой!» – заключила северянка.

Фото: https://gov-murman.ru