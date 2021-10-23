Мурманчанка представила наш регион на международном молодёжном лагере «Диалог»

XII Международный молодёжный лагерь «Диалог» прошёл в Калужской области на базе этнографического парка-музея «Этномир». Это один из крупнейших проектов в рамках сотрудничества России и Совета Европы в сфере молодежной политики. В этом году мероприятие было приурочено к празднованию 25-летию членства России в Совете Европы. Мурманскую область представила Анастасия Афоничкина, специалист центра «Лапландия» по работе со СМИ. Она также является активисткой Немецкого молодёжного объединения и членом совета Местной национально-культурной автономии немцев г. Мурманска.

В Калужскую область съехались представители молодёжных и этнокультурных организаций из России и других стран Совета Европы – 100 участников из 20 стран мира. В этом году Анастасия оказалась «самой северной» участницей лагеря.

Целью «Диалога» в 2021 году стало повышение качества работы молодёжных организаций в области межкультурного диалога в условиях пандемии COVID-19 и климатического кризиса.

На протяжение 5 дней участники были вовлечены в командную работу. Дискуссии, лекции, воркшопы, мастер-классы были посвящены продвижению межкультурного диалога и мира, противодействию дискриминации и эксклюзии в обществе. Также участники начали работу над совместными проектами, которая продолжится в онлайн-формате. Анастасия Афоничкина приняла активное участие во всех активностях лагеря, научила участников народному немецкому танцу, а также рассказала об особенностях жизни на Крайнем Севере.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Международный молодёжный лагерь «Диалог» – совместный проект Российской Федерации и Совета Европы, организаторами которого являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Молодёжный департамент Совета Европы и Национальный Совет молодёжных и детских объединений России.