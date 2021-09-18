Мурманчанка представила проект аудиогида по полярно-арктическому ботаническому саду на конкурсе «Мастера гостеприимства. Студенты»

В Петрозаводске проходит первый полуфинал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Свои проекты представляют 70 участников из 17 регионов России. Среди них – Екатерина Русакевич из Мурманска.

Мурманчанка учится по направлению «Туризм» и уже активно занимается развитием туристической сферы родного региона. Также она принимает участие в различных туристических мероприятиях и уверена, что всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства. Студенты» поможет ей выйти на новый уровень.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, Екатерина Русакевич представила на конкурс проект цикла аудиоэкскурсий по полярно-арктическому ботаническому саду в городе Кировске. Новый формат призван сделать маршрутную тропу сада доступной и интересной для любого посетителя, в том числе помочь людям с ограниченными возможностями здоровья познакомиться с природой края.

«Основной перспективой развития проекта, который я представила на конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», может стать расширение географии и масштабирование на другие туристические объекты области – такие как «Снежная деревня» в Кировске, Мурманский краеведческий музей, Областной художественный музей и другие», – говорит конкурсантка из Мурманска о своём проекте.