Мурманчанка представит регион на федеральном этапе конкурса «Воспитатель года России-2021»

Стартовал заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» 2021 года. Мурманскую область на федеральном этапе, в котором будут участвовать все субъекты Российской Федерации, будет представлять победитель регионального этапа «Воспитатель Мурманской области – 2021» воспитатель детского сада города Мурманска №123 Светлана Дедовец.

Финал профессионального состязания планируется в сентябре-октябре, он включает как заочные, так и очные туры. На первом испытании заочного тура воспитатели представят своё интернет-портфолио, на втором – видеоролик-самопрезентацию «Я – педагог».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, очный этап пройдёт в Краснодарском крае с 7 по 8 октября 2021 года, конкурсантов ждут несколько испытаний: «Моя педагогическая находка», «Педагогическое мероприятие с детьми», «Мастер-класс» и «Ток-шоу».