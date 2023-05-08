Мурманчанка Софья Келлер заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по велосипедному спорту

Ленинградская область стала точкой проведения Международных и Всероссийских соревнований по велосипедному спорту. В деревне Юкки за «золото» боролись лучшие спортсмены, а также начинающие велосипедисты со всей страны в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» и гонке «короткий круг».

Мурманскую область на соревнованиях представляли воспитанники Мурманской областной спортивной школы олимпийского резерва. Во второй день мурманчанка Софья Келлер стала обладательницей бронзовой медали в дисциплине «кросс-кантри» среди девушек 15-16 лет.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в соревнованиях приняли участие действующая чемпионка России, победительница Кубка России Кристина Ильина, чемпионка спартакиады сильнейших Александра Ушакова, победитель Кубка России Алексей Анисимов и действующий победитель первенства России Иван Романов.

Фото: https://gov-murman.ru