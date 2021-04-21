Мурманчанка Софья Тымчишина представит регион в финале Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины».

Софья – воспитанница объединения «Лего-конструирование и начала программирования» детского технопарка «Кванториум-51» в центре дополнительного образования «Лапландия». Под руководством наставника Ларисы Царевой юная северянка представила на заочный этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих работ «Мы гордость Родины» проект универсальной спасательной автомобильной техники повышенной проходимости в условиях Крайнего Севера.

Конкурсантка стала победительницей этапа, и вместе с руководителем получила приглашение в Москву, где 24 апреля состоится финальная конференция конкурса. Участникам предстоит презентовать конкурсные работы и защитить результаты перед экспертными советами.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, представленный Софьей комплекс позволит усовершенствовать существующие средства спасения, повысит навыки эксплуатации и обслуживания технических средств. Модель предназначена для демонстрации нового стиля, дизайна и современных технологий, соединенных в универсальный комплекс повышенной проходимости.