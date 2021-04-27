Мурманчанка Софья Тымчишина стала призёром Всероссийского форума «Мы гордость Родины»

Воспитанница объединения «Лего-конструирование и начала программирования» детского технопарка «Кванториум-51» Софья Тымчишина успешно представила Мурманскую область на Всероссийском форуме «Мы гордость Родины». Заключительный этап форума состоялся в минувшие выходные в Москве.

Под руководством наставника Ларисы Царевой она представила на конкурс проект по разработке универсальной спасательной автомобильной техники повышенной проходимости в условиях Крайнего Севера. Представленный Софьей комплекс должен стать наиболее эффективным средством при проведении операций МЧС в условиях Арктики. Он позволит усовершенствовать существующие средства спасения, повысит навыки эксплуатации и обслуживания технических средств.

Проект Софьи был отмечен дипломом II степени. Также дипломами за успехи представителей образовательной организации были отмечены педагог Лариса Царева и директор центра «Лапландия» Сергей Кулаков.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, всего на секции были представлены проекты 27 участников. Работы оценивали профессор кафедры прикладной информатики Российского государственного аграрного университета МСХА им. К.А. Тимирязева Аркадий Блюмин, а также ведущий программист Института медико-биологических проблем РАН Олег Сергеев.