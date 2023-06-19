Мурманчанка стала обладателем знака общественного признания «Звезда Артека»

В Международном детском центре «Артек» завершилась шестая смена. По традиции финалом пребывания стала праздничная шоу-программа «Встреча перед расставанием», которая на этот раз совпала с днём рождения центра. Участниками события стали более 3000 ребят. Вместе дети подвели итоги смены и поздравили «Страну детства» с днём рождения.

Традиционно на «Встрече перед расставанием» состоялось вручение главной награды детского центра – знака общественного признания «Звезда Артека». За высокие личные достижения, успешное участие в программах лагеря, уважение сверстников и артековского сообщества знаком была награждена Кристина Махова из Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, ученица 7 «А» класса мурманской школы №31, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике, победитель и призёр всероссийских и международных соревнований, Кристина занимается в региональной спортивной школе под руководством тренеров Натальи Найденовой и Светланы Швецовой. Вместе с ещё десятью юными россиянами она входит в молодёжный состав Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак».

Фото: https://gov-murman.ru