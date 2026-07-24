Мурманчанка стала призёром всероссийских соревнований по легкой атлетике

С 17 по 19 июля в Краснодаре проходили Всероссийские соревнования по легкой атлетике. В состязаниях приняли участие порядка 1000 атлетов из 73 субъектов Российской Федерации до 18 лет.

В числе чемпионов — воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва №4 Карина Богма. Она завоевала золотую медаль в дисциплине «толкание ядра», показав результат 14 метров 28 см.

Как отмечает администрация города Мурманска, за этой победой — годы усердных тренировок, отточенная техника спортсменки, профессионализм и внимание к деталям тренера Руслана Семенова. Пусть эта победа вдохновляет юных спортсменов Кольского Заполярья, а имена мурманчан ещё не раз звучат на всероссийском уровне!

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32875&page=1