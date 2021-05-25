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Мурманская область. Арктика (16+)25.05.21 17:00

Мурманчанка вошла в число победителей конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В Москве состоялась торжественная церемония закрытия конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и награждения победителей. Всего в конкурсе приняло участие более 13,4 тысячи специалистов в области интернет-коммуникаций со всей страны.

Лучшими по итогам всех этапов стали 52 человека из 137 финалистов. Среди победителей – мурманчанка Юлия Черничук.

«Самое большое впечатление на меня произвела организация мероприятия в целом и профессионализм экспертов, которые нас оценивали. Главное – я получила опыт конкурсной деятельности, опыт самопрезентации и выступления, а также очень много новых знакомств с высококлассными специалистами в сфере интернет-коммуникаций», – рассказала северянка.

В церемонии награждения приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.

В приветственном обращении к финалистам Сергей Кириенко сообщил, что данные обо всех финалистах будут переданы руководителям крупнейших компаний страны. «Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция», – сказал Сергей Кириенко.

Очный этап отбора на конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал 19 мая с контрольного тестирования, по итогам которого к испытаниям полуфинала были допущены 376 конкурсантов. Далее финалисты в течение последних двух дней состязались за победу.

«Юлия Черничук, которую я давно знаю по интеллектуальному движению в регионе, стала одним из победителей среди 137 финалистов. Наша землячка прошла очные и заочные испытания и стала одной из лучших, несмотря на жесткую конкуренцию. Мы гордимся тем, что жительница Мурманской области – на пьедестале этой сложнейшей битвы профессионалов в сфере интернет-коммуникаций», – отметил руководитель Центра управления регионом Мурманской области Алексей Медведев.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Победители получат возможность трудоустроиться на вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.

 

 

 

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