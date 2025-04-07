Мурманчанка вошла в число призёров финального этапа Всероссийской олимпиады школьников

В Московском государственном лингвистическом университете подведены итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. Ученица мурманской гимназии №9 София Мельникова стала призёром, успешно выполнив задания письменного и устного туров.

София учится в 10 классе, её наставник — Юлия Пустынникова, учитель иностранных языков гимназии №9. Столь высокий результат обеспечила усердная подготовка.

В Мурманской области ВсОШ по китайскому языку проводится второй год.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, по инициативе губернатора Андрея Чибиса с 2022 года для победителей и призёров финала ВсОШ, а также для их наставников учреждены премии от 100 до 200 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/