Мурманская область. Арктика (16+)14.05.23 16:00
Мурманчанка Юлия Шохина одержала победу на первенстве мира по тайскому боксу
В Бангкоке прошли финальные поединки в рамках первенства мира по тайскому боксу. По итогам поединков воспитанница детско-юношеской спортивной школы № 7 Юлия Шохина одержала победу. Это второе «золото» 18-летней мурманчанки на международных соревнованиях. С Пхукета Юлия привезла «золото» первенства мира в 2021 году.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, юная спортсменка тренируется под руководством Дмитрия Мурашкина и Алексея Баланова.
Фото: https://gov-murman.ru
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