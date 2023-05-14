Мурманчанка Юлия Шохина одержала победу на первенстве мира по тайскому боксу

В Бангкоке прошли финальные поединки в рамках первенства мира по тайскому боксу. По итогам поединков воспитанница детско-юношеской спортивной школы № 7 Юлия Шохина одержала победу. Это второе «золото» 18-летней мурманчанки на международных соревнованиях. С Пхукета Юлия привезла «золото» первенства мира в 2021 году.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, юная спортсменка тренируется под руководством Дмитрия Мурашкина и Алексея Баланова.

Фото: https://gov-murman.ru