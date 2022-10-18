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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.22 14:30

Мурманчанка заняла второе место в национальном чемпионате «Навыки мудрых»

Подведены итоги V Национального чемпионата «Навыки мудрых», в котором приняли участие более 300 специалистов в возрасте 50+ из 60 регионов страны.

Хана Печеркина, учитель начальных классов Мурманской прогимназии № 40, заняла 2 место в компетенции «Преподавание в младших классах». Медальоны за профессионализм получили: в компетенции «Поварское дело» – Елена Бугрова, мастер производственного обучения Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота; в компетенции «Дошкольное воспитание» – Светлана Долгова, преподаватель Мурманского педагогического колледжа; в компетенции «Ремонт и облуживание легковых автомобилей» – Владимир Кравченко, мастер производственного обучения Апатитский политехнического колледжа им. Г.А. Голованова.

Победители получат премии от правительства Мурманской области: 150 тысяч рублей за «серебро» в национальном чемпионате и 50 тысяч рублей – за медальоны за профессионализм.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в 2022 году финал «Навыков мудрых» проводился в дистанционно-очном формате. Конкурсанты решали задачи, с которыми постоянно сталкиваются на рабочем месте, главные эксперты по компетенциям руководили ходом чемпионата в Центре управления соревнованиями. И члены экспертной комиссии, и организаторы чемпионата отметили преимущество сочетания профессионального и жизненного опыта специалистов старшего возраста.

«Чемпионат «Навыки мудрых» проводится в пятый раз – это доказывает неизменный интерес каждого участника и регионов в целом к этим соревнованиям. Расширение списка компетенций чемпионата означает, что спрос на профессионалов в возрасте увеличивается. Продлевается активность человека в профессиональной сфере, и спрос на рынке труда на людей таким опытом растёт», – отметил заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Агентства развития навыков и профессий Олег Базер.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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