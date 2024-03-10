Мурманчанки сыграли в «Лазертаг»

В Молодёжном центре гражданско-патриотического воспитания состоялась спортивно-тактическая игра для девушек «Лазертаг», приуроченная к Международному женскому дню.

Лазертаг - это захватывающая игра, проходящая в реальном времени и пространстве. Она похожа на пейнтбол и страйк-бол, но стрельба ведётся инфракрасным лучом.

Участниками стали одиннадцать команд из Мурманского педагогического колледжа, Мурманского филиала Уральского регионального колледжа, Мурманского медицинского колледжа, гимназии №7, кадетской школы, Мурманского индустриального колледжа, школы №1 (г. Ковдор), школ №№31 и 57 (г. Мурманск).

Как сообщает администрация города Мурманска, турнир состоял из двух этапов. Первый — «Командный бой». Участники должны были обнаружить и обезвредить отряд соперника. Второй этап назывался «Захват контрольной точки». Основной задачей команд было захватить и удерживать контрольные точки в течение двух минут, не допуская к ним противника. Побеждает та команда, которая захватила точку наибольшее количество раз за игру.

В результате упорной борьбы первое место заняла команда «Сигма» из военно-патриотического клуба «Граница» (г. Ковдор). Второе место — команда из гимназии №7 десантного военно-патриотического клуба «Витязь». «Бронзу» завоевала команда «Весна», представляющая Уральский региональный колледж.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26897&page=1