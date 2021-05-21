«Мурманконгресс» — региональная команда профессионалов в области организации событий»: директор АНО рассказал о её работе и планах на будущее

В повестку дня вчерашнего заседания правительства Мурманской области 20 мая в числе прочих вошёл вопрос о текущей деятельности и планах работы автономной некоммерческой организации по развитию конгрессно-выставочной деятельности «Мурманконгресс».

Во вступительном слове к заседанию губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что практика создания институтов развития, в том числе автономных некоммерческих организаций, хорошо зарекомендовала себя на федеральном уровне.

«Это и президентская платформа «Россия – страна возможностей», которая обеспечивает реализацию программ в сфере кадрового потенциала, это АНО «Диалог», которая позволяет развивать систему Центров управления регионами во всей стране. Мы тоже приступили к активному использованию АНО, используя федеральный опыт, и этот инструмент уже показывает свою эффективность. Организация «Мурмансконгресс» существует уже давно, буквально в 2020 году мы перезапустили её работу. В том числе благодаря этой АНО реализуется проект «Наша рыба» и ярмарки в центре Мурманска, которые очень полюбились горожанам и гостям города. Всё это – результат слаженной работы команды «Мурманконгресса», которая практически работает как федеральная структура «Росконгресс» по организации важных мероприятий на территории Мурманской области», - подчеркнул глава региона.

Отчёт о работе «Мурманконгресса» представил директор организации Артём Марышев.

По словам руководителя АНО, опыт создания автономных некоммерческих организаций в индустрии мероприятий был перенят Мурманской областью у федерального центра, а также у ряда иных регионов, таких как Камчатский и Краснодарский края, Республики Татарстан и Башкортостан.

Концентрация задач организации мероприятий в руках одной АНО позволяет избежать различных трудностей, срыва сроков и низкого качества исполнения, неизбежных в случае работы с разрозненными сторонними подрядчиками, заключающими контракты по результатам торгов. Финансирование работы АНО осуществляется путём целевых субсидий со стороны заинтересованных региональных ведомств. За каждый рубль потраченных средств «Мурманконгресс» отчитывается перед заказчиком, экономия возвращается в областной бюджет, а прибыль АНО вправе потратить на собственное развитие.

На сегодняшний день АНО «Мурманконгресс» является подведомственной организацией министерства информационной политики Мурманской области.

Деятельность организации стартовала в 2019 году с запуска социального проекта «Наша рыба». «Мурманконгресс» является главным оператором ярмарок, проводимых в столице Заполярья на крупные праздники - Новый год, Масленицу и Пасху.

Значительную часть работы АНО составляет разработка концепции, застройка и брендирование мероприятий с участием высокопоставленных гостей региона. Так, на «Мурманконгресс» были возложены задачи оформления встреч с участием премьер-министра Михаила Мишустина, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, полномочного представителя Президента Александра Гуцана, министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

«Мурманконгресс» организует участие Мурманской области в мероприятиях федерального масштаба. Например, в апреле текущего года Мурманск принимал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». «Мурманконгресс» обеспечил работу конкурса, участие в котором приняло более 100 конкурсантов из 38 регионов России, и получил высокую оценку своей работы со стороны участников и организаторов.

Также организация занимается подготовкой стендов Мурманской области к участию в форумах и конгрессах всероссийского и международного масштаба. Ближайшая крупная задача такого характера – участие региона в XXIV Петербургском международном экономическом форуме 2-5 июня. Разработка концепции презентационного стенда и застройка возложены на «Мурманконгресс».

«На сегодняшний день АНО «Мурманконгресс» — это региональная команда профессионалов в области организации событий. К нам обращаются как за мероприятиями «под ключ», так и за отдельными видами работ – разработкой концепции мероприятия, брендбука и фирменного стиля, застройкой и прочим», - подчеркнул Артём Марышев.

Директор АНО также отметил, что организацией налажено тесное взаимодействие с местными подрядчиками, доля которых в подготовке мероприятий составляет 70 %, и призвал профильный бизнес Мурманской области к расширению сотрудничества.

Доклад директора «Мурманконгресса» был единогласно принят членами правительства. Первый заместитель губернатора Оксана Демченко в своём комментарии отметила вклад АНО в организацию на территории Мурманской области голосования по включению объектов в федеральную программу комфортной городской среды, качественную подготовку агитационных материалов.

«Коллеги очень быстро реагируют на такие вот экспромтом возникающие задачи, и делают это очень качественно», - сказала первый вице-губернатор, поблагодарив «Мурманконгресс» за работу.

Благодарность АНО от имени мурманчан выразил глава администрации областного центра Евгений Никора. Сити-менеджер предложил усовершенствовать региональную нормативную базу с тем, чтобы ярмарочные мероприятия в городе могли организовываться и проходить без лишних бюрократических препон. Андрей Чибис поручил внести это предложение в проект протокольного решения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам доклада Артёма Марышева губернатор также дал поручение ответственным органам власти, в том числе Аппарату правительства, актуализировать программу продвижения Мурманской области и перечень приоритетных мероприятий для их организации «Мурманконгрессом». На данный момент в предварительном плане мероприятий на второе полугодие 2021 года насчитывается более 20 событий, в числе которых - Арктический фестиваль «Териберка», празднование Дня рыбака, ярмарка, приуроченная к 1 сентября, несколько международных сессий по развитию сотрудничества в Арктике, международная конференция «Рыболовство в Арктике» и ряд других.

«Благодарю команду «Мурманконгресса», желаю развиваться, делать всё с таким же уровнем качества и, конечно же, никогда не останавливаться на достигнутом!», - подытожил рассмотрение вопроса Андрей Чибис.