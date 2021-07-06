Мурманск - в числе лучших

Мурманск занял первое место в рейтинге органов местного самоуправления региона по содействию развитию конкуренции и обеспечению благоприятного инвестиционного климата. О подведении итогов рейтинга и победе муниципалитета по результатам работы в 2020 году сообщил комитет по конкурентной политике Мурманской области.

Данный рейтинг формируется ежегодно в соответствии со Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р.

Мурманск представил четыре лучшие практики по содействию развитию конкуренции и получил максимальное количество баллов по следующим направлениям: общегородской конкурс «Гермес»; конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям; конкурс на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске; разработка и реализация на муниципальном уровне плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования город Мурманск.

За успешную работу в этом направлении столица Заполярья отмечена благодарностью губернатора Мурманской области.

Ознакомиться с результатами рейтинга, а также с потенциально лучшими муниципальными практиками содействия развитию конкуренции по итогам 2020 года можно на сайте комитета по конкурентной политике Мурманской области в разделе «Направление деятельности» - «Развитие конкуренции» - «Взаимодействие с ОМСУ».