«Мурманск - всему голова» - Филиал «АтомЭнергоСбыт» провёл бизнес-мероприятие для особо значимых клиентов - региональных компаний города

В рамках события для организаций состоялся интеллектуальный квиз об истории города Мурманска.

Энергичный квиз «Мурманск - всему голова» прошёл на площадке Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска и был посвящён историческим вехам развития города. Мероприятие приурочено ко Дню основания столицы Кольского Заполярья, который отмечается 4 октября. Команды деловых партнёров филиала показали широкую осведомленность о жизни города, его истории и традициях.

«Для компании «АтомЭнергоСбыт» важно быть рядом с клиентами разных форм собственности, сотрудничать с ними не только в рамках бизнес-процессов, но и в социальном взаимодействии. Поэтому сегодня мы встретились на интеллектуальном поприще, чтобы ближе познакомиться и найти точки соприкосновения интересов», - отметило руководство компании.

Он также подчеркнул, что такой нестандартный формат общения в непринужденной обстановке позволяет укрепить деловые связи, которые являются неотъемлемыми аспектами развития бизнеса.

Энергичный квиз «Мурманск - всему голова» не единственный способ выразить благодарность за сотрудничество и наметить векторы развития партнерства. Ежегодно филиал проводит премию признательности «Лидер года», для компаний-клиентов действуют программы лояльности, для физических лиц «АтомЭнергоСбыт» организует поощрительные акции, проводит уроки цифровой грамотности и кибербезопасности и праздничные мероприятия в центрах обслуживания.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт».