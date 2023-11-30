Сегодня в Центре управления регионом состоялось заседание правительства Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. В повестке ключевой вопрос – итоги реализации стратегического плана «На Севере – жить» в Мурманске с 2019 года по настоящее время.

Открывая заседание, глава региона обратился со словами благодарности в адрес Президента России Владимира Путина и федерального правительства за поддержку инициативы о распространении Дальневосточной ипотеки на территорию Арктической зоны РФ: «Арктическая ипотека» – это механизм, который не только повысит доступность жилья, но и простимулирует строительство в Мурманской области. Я прошу коллег во взаимодействии с федеральным центром оперативно доработать этот механизм, чтобы сделать его удобнее и эффективнее», – подчеркнул Андрей Чибис.

Переходя к основной повестке сегодняшнего заседания, губернатор отметил, что Мурманск – это город, который имеет стратегически важное значение не только для региона, но и для всей страны.

«Особое значение представляет логистический потенциал города Мурманска, в частности, незамерзающий порт, который крайне важен для развития Северного морского пути. Именно поэтому нам важно определить перечень мероприятий, направленных на поддержку опорных населенных пунктов нашего региона, в том числе Мурманска. Привлечение дополнительных инвестиций, развитие транспортной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды – вот меры, которые позволят создать хорошие условия для жизни и обеспечить экономическое развитие всего региона», – сказал глава региона.

Андрей Чибис отметил, что с 2019 года в Мурманск вложено более 49 млрд рублей из регионального бюджета. При этом финансовая поддержка столицы Кольского Заполярья увеличивается с каждым годом: в 2019 году в развитие Мурманска было вложено 6,2 млрд рублей, а в 2023 – почти 14,9 млрд. Таким образом, объем вложенных средств вырос в 2,3 раза.

Андрей Чибис обозначил ключевые проекты, реализованные в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и благодаря нацпроектам в Мурманске за последние четыре года. Так, в рамках нацпроекта «Культура» и стратегического плана реконструирован Мурманский областной драмтеатр, который стал одним из главных символов города, также капитально отремонтирован Мурманский областной театр кукол, построена ледовая арена «Метеор». Особое внимание глава региона уделил развитию транспортной инфраструктуры:

«Буквально на прошлой неделе Президент России передал Мурманску 23 новых автобуса. В итоге парк общественного транспорта в городе не старше 5 лет составляет уже 84%. Мы продолжаем активную работу по обновлению транспортной инфраструктуры – денежные средства заложены в проект регионального бюджета на 2024 год. Также мы понимаем, что комфорт в поездке – это не только про транспорт, но и про дороги. С 2019 по 2023 годы доля протяженности автодорог, отвечающих нормам, выросла с 62 до 80%. За эти годы в Мурманске было отремонтировано больше 112 км дорог».

В рамках развития системы образования продолжается строительство двух школ. В формате «Школа-предприятие» налажена работа с 24-мя предприятиями-партнерами и открыто на базе школ 42 профильных класса, в числе которых психолого-педагогические, инженерные классы по направлению «судостроение», «РЖД-класс», «Атомкласс» и другие. «Благодаря поддержке «НОВАТЭКА» удалось полностью обновить и переоснастить школу №1 в Мурманске, а также корпус Мурманского индустриального колледжа. Продолжается реконструкция кинотеатра «Родина» – знакового объекта в центре столицы Кольского Заполярья, который станет центром притяжения молодежи», – сообщил глава региона.

Также глава региона озвучил, какие цели были достигнуты в сфере благоустройства города Мурманска. Так, с 2019 по 2023 годы на территории Мурманска обустроено 45 детских и спортивных объектов, дворовые территории 168 многоквартирных домов и 11 общественных территорий. В их числе такие знаковые места для досуга с детьми как парк Кольский, «Полянка полярника», детский игровой комплекс «Кубикс» и благоустроенная в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» территория на озере Среднем.

«Мы обновляем исторический центр города – провели капитальный ремонт фасадов и установили архитектурно-художественную подсветку на 35 зданиях. В Долине Уюта появился самый большой скейт-парк в Мурманской области площадью 850 квадратных метров. По нацпроекту «Жильё и городская среда» только в 2023 году было проведено благоустройство 28 дворов. А также в 147 дворах проведен поддерживающий ремонт. В 2023 году в капитальный ремонт зашли 137 домов. Это значительный рывок в сфере благоустройства всего города», – сообщил глава региона.

Кроме того, продолжается реализация программы по переводу на закрытую систему водоснабжения Ленинского округа города-героя Мурманска. За 2022 и 2023 годы уже заменено 215 индивидуальных тепловых пунктов в 185 домах.

«Мы открыли «Контейнер-Холл», сделали капитальный ремонт Мурманской областной детско-юношеской библиотеки, создали лыжероллерную трассу и установили систему оснежения в Долине Уюта. Хочу отметить, что продолжается строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера. Особое внимание мы уделяем городским поликлиникам с точки зрения капитального ремонта и оснащения современным медицинским оборудованием, реализуем программы по привлечению специалистов», – отметил Андрей Чибис.

«Перечисленные достижения – это лишь небольшая часть от общего объёма работ, о проведении которых доложит глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. Ещё раз хочу напомнить, что Мурманск представляет важнейшее значение для развития всего региона. Наша задача – на высоком уровне разработать мастер-план по поддержке и развитию опорных городов, чтобы заручиться поддержкой федерального Правительства», – подытожил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru