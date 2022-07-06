«Мурманск – город рыбаков!» Мурманская областная детско-юношеская библиотека приглашает на выставку

Накануне Дня рыбака, который в этом году отмечают 10 июля, в центре краеведения и страноведения открылась выставка участников и победителей конкурса «Мурманск – город рыбаков!».

Организовал конкурс Союз рыбопромышленников Севера. Его участниками стали юные мурманчане в возрасте от 5 до 14 лет. На конкурс принимались рисунки, коллажи, панно и поделки на тему морской рыбалки, рыболовецких судов, рыбообработки или иной ассоциации с рыбной отраслью Северного бассейна.

Познакомиться и полюбоваться детскими рисунками и поделками, выполненными в различных техниках, можно в центре краеведения и страноведения. В экспозицию вошли лучшие работы участников конкурса о море, его обитателях и рыболовах.

Выставка продлится до конца июля.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262166%2Fwall-139605315_19212