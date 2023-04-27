Мурманск + Харбин: побратимские связи важно развивать

Сегодня состоялась встреча заместителей главы администрации города Мурманска Людмилы Левченко и Руфата Синякаева, а также председателя комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска Андрея Варич с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге госпожой Ван Вэньли.

На встрече обсуждались перспективы укрепления побратимских связей Мурманска и Харбина. Речь шла о реализации совместных проектов в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта. Спортсмены из Китайской Народной Республики получили приглашение принять участие в международном спортивно-культурном фестивале «Гольфстрим» и международном Празднике Севера, а также в детских фестивалях по греко-римской борьбе «Весенняя капель», «Осенний Мурманск», турнире по боксу в городе Мурманске.

Кроме того, стороны обменялись опытом по вопросам организации добровольческого движения и студенческого самоуправления, выразили заинтересованность в развитии двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24893&page=1