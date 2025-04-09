«Мурманск – луч звезды Победы»: неравнодушных к истории родного города мурманчан приглашают принять участие в творческом онлайн-конкурсе

Конкурс «Мурманск – луч звезды Победы» приурочен к 40-летию присвоения столице Кольского Заполярья высшей степени отличия, звания «Города-героя» и проходит с 7 апреля по 9 мая.

Участники могут проявить свои творческие способности в следующих номинациях:

- «Фотография»: художественное небытовое фото знакового, исторически важного, памятного места в городе Мурманске (стелы, памятные доски, памятники).

- «Рисунок»: иллюстрация памятного места города-героя, имеющее историческое значение.

Работа может отражать как существующие достопримечательности, так и художественное видение, связанное с присвоением Мурманску звания «Города-героя». Техника исполнения и материалы— на выбор автора.

- «Стихотворение»: прочтение стихотворения на тему присвоения Мурманску высокой награды или посвящённого роли города-героя в Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Допускается прочтение стихов собственного сочинения. Продолжительность видео до 4 минут.

Подать заявку можно до 30 апреля по ссылке.

Как отмечает администрация города Мурманска, торжественная церемония награждения победителей пройдёт 6 мая на сцене кинотеатра «Мурманск» в рамках театрализованного киноконцерта «О подвиге, о доблести, о славе».

Отобранные жюри фотографии и рисунки украсят праздничные интерактивные площадки 9 мая, лучшие исполнители в номинации «Стихотворение» выступят для мурманчан в День Победы.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29718&page=1