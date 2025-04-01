Мурманск – лучший среди городских округов региона в рейтинге регионального комитета по конкурентной политике

Столица Кольского Заполярья в четвёртый раз подряд заняла верхнюю строчку ежегодного рейтинга муниципалитетов Мурманской области по уровню содействия развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Мурманск одержал убедительную победу в категории «городские (муниципальные) округа».

Оценку работы органов местного самоуправления проводит региональный комитет по конкурентной политике.

При выставлении оценок учитывались, в том числе, наличие плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Мурманской области до 2025 года, увеличение доли закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципалитета, комплекс оценочных показателей внедрения системы «Региональный инвестиционный стандарт».

Помимо высокой оценки работы городских властей в целом, комитет по конкурентной политике Мурманской области отобрал действующий в Мурманске механизм предоставления субсидий для возмещения части затрат самозанятым гражданам как одну из лучших муниципальных практик региона для доклада в Минэкономразвития Российской Федерации о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Мурманской области в прошедшем году.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29668&page=1