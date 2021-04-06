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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.21 15:30

Мурманск – Минск – состоялся телемост с городом-побратимом

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в онлайн-конференции с представителями Мингорисполкома города-побратима Минска.

Стороны обсудили планы проведения совместных мероприятий в рамках международного сотрудничества, опыт борьбы с коронавирусной инфекцией и развитие взаимодействия в части транспортного обеспечения.

– Мы понимаем, что пандемия не может длиться вечно, поэтому необходимо постепенно возвращать наше общения с минчанами в офлайн-формат, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Например, в прошлом году из-за сложной эпидемиологической ситуации сорвались гастроли воспитанников детской театральной школы, они должны были выступить со спектаклем «Дети военного Мурмана». Будем надеяться, что визит мурманчан состоится уже этой осенью.

Напомним, дружественные связи между Мурманском и Минском первоначально были установлены в 1995 году. Активизация сотрудничества произошла в 2014 году после принятия Советом депутатов города Мурманска решения об установлении побратимских связей со столицей Республики Беларусь. Основными направлениями сотрудничества стали сферы ЖКХ, транспорта, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики.

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