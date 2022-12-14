Мурманск – обладатель Большого научного кубка «Будущее Севера»

В системе общего образования города Мурманска уделяется большое внимание работе с талантливыми детьми. Под руководством педагогов ребята регулярно участвуют в форумах, конференциях и олимпиадах разных уровней. Одним из ключевых направлений этой работы является участие школьников в форуме молодых исследователей Северо-Запада России «Шаг в будущее».

Сегодня в администрации областного центра состоялась встреча с семью мурманскими школьниками - членами команды-обладателя Большого научного кубка «Будущее Севера» Молодёжного научного форума молодых исследователей Северо-Запада России «Шаг в будущее». Это уже 15-й научный кубок, который остается в Мурманске, благодаря победам юных учёных.

Ребята рассказали о своих проектах, представленных на форуме, а также обсудили перспективы применения разработок и свои планы на будущее.

Всего в Молодежном научном форуме Северо-Запада России «Шаг в будущее» с 21 по 26 ноября 2022 года свои научно-исследовательские проекты в области инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук представили более 300 участников из Мурманской области, Республик Коми и Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа. В составе делегации города Мурманска - 98 юных исследователей.

Уже в марте 2023 года 20 юных мурманчан примут участие в конкурсном отборе на Международный форум научной молодёжи «Шаг в будущее», который пройдёт в Москве.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23853&page=1