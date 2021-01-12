Мурманск – в первой двадцатке рейтинга всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор»

На сайте интернет-проекта «Город России» стартовало голосование за самый узнаваемый и символичный российский город. Мурманск расположился на 14-й позиции рейтинга всероссийского конкурса «Город России. Национальный выбор», в котором принимают участие административные центры всех регионов страны.

Выразить предпочтение можно с помощью кнопки «голосовать» напротив выбранного города в общем рейтинге, либо на персональной странице населенного пункта. Проголосовать с одного IP-адреса можно не более одного раза в сутки. Регистрация на сайте не требуется.

Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2021 года в 15.00 по московскому времени. Город-победитель получит дополнительный импульс для дальнейшего динамичного роста и развития, формирования узнаваемости и популярности – как в России, так и во всем мире, сообщает региональное Министерство информационной политики.