Мурманск активно развивает международное сотрудничество с городами-побратимами

Сегодня состоялась рабочая встреча временно исполняющего полномочия главы администрации города Мурманска Валентины Доцник и представителей администрации областного центра с делегацией Генерального консульства Швеции в городе Санкт-Петербурге. Основные темы – развитие двустороннего сотрудничества в сфере экономики, культуры, физической культуры, образования и молодежной политики, а также укрепление дружеских связей с городом-побратимом Лулео.

– В следующем году исполнится 50 лет с момента подписания договора о побратимских связях между городом-героем Мурманском и шведским муниципалитетом, – отметила Валентина Доцник. – За это время нам удалось достичь значимых результатов в части экономического сотрудничества и реализации совместных социальных и инвестиционных проектов.

В дальнейших планах международного и межмуниципального сотрудничества – реализация совместных мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, взаимодействие в сфере экологии, обмен опытом в работе с молодёжью, проведение спортивных акций и культурных фестивалей.

– Это мой первый визит в Мурманск. Одна из основных целей визита – участие в открытии международного фестиваля «Птица Баренц», – прокомментировал Ян Лундин, генеральный консул Швеции в городе Санкт-Петербурге. – Кроме того, мы хотим представить российским читателям современную детскую литературу Швеции и надеемся найти российскую литературу для наших детей.

Город Мурманск активно развивает международное сотрудничество, в том числе с городами-побратимами. Побратимские связи устанавливались и развивались как знак взаимной симпатии жителей городов, как символ их общей судьбы, как образец отношений между людьми, связанных исторической памятью, уважающих традиции и культуру друг друга.

На сегодняшний день у Мурманска 11 городов-побратимов из 10 стран мира: Рованиеми (Финляндия), Лулео (Швеция), Тромсе и Вадсе (Норвегия), Джексонвилл (США), Гронинген (Нидерланды), Щецин (Польша), Акюрейри (Исландия), Аланья (Турция), Минск (Беларусь), Харбин (КНР).