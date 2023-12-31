Мурманск, Алакуртти, Кандалакша, Заполярный и Печенга: в Кольском Заполярье завершились губернаторские ёлки

В Мурманской области завершилась серия праздничных мероприятий для юных северян. С 14 по 16 декабря в столице Кольского Заполярья прошли 6 показов ледового шоу с участием известных российских фигуристов. Посмотреть народную сказку «Морозко» приехали более 6 тысяч одаренных юных северян, ребят из многодетных и малообеспеченных сетей и детей участников СВО из разных уголков области.

Второй год подряд губернаторские ёлки проходят для юных зрителей и в отдаленных муниципалитетах Мурманской области. В Алакуртти, Кандалакше, Заполярном и Печенге выступили артисты Мурманского областного театра кукол со спектаклем «Саамская сказка» и Мурманского областного драматического театра со спектаклем «Три желания Морозко».

Также губернаторские ёлки прошли на подшефной территории Мурманской области – в Приморском районе. Команда Дворца культуры имени С.М. Кирова дала 6 представлений, пригласив более 700 маленьких жителей Запорожской области.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, завершили праздничный марафон финальные представления на сцене Мурманского областного театра кукол, где артисты показали новый спектакль «Путешествие Голубой стрелы» по мотивам сказки Джанни Родари. Первыми зрителями доброй сказочной постановки стали почти 1000 малышей, а всего губернаторская новогодняя кампания в этом году подарила праздничное настроение более чем 11000 юных северян.

Фото: https://gov-murman.ru