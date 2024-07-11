«Мурманск архитектурный»: открываем любимый город заново вместе с областным художественным музеем

Как сообщает vk.com/murmanculture, участники экскурсии пройдут по скверу на Ленинградской улице, узнают, образцы каких архитектурных стилей можно встретить в Мурманске, на реальном примере научатся отличать конструктивизм от функционализма, разберутся в том, какими пластическими средствами прошлых великих цивилизаций и культур пользуется постконструктивизм ХХ века, а также порассуждают о том, все ли здания на проспекте Ленина — образчики сталинского ампира.

Ближайшие сеансы интерактивной прогулки состоятся 21 июля и 4 августа в 13.00. (12+)

Запись по телефону 45-63-10.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279630%2Fwall-139605315_27364