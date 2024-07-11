Мурманская область. Арктика (16+)11.07.24 08:45
«Мурманск архитектурный»: открываем любимый город заново вместе с областным художественным музеем
Как сообщает vk.com/murmanculture, участники экскурсии пройдут по скверу на Ленинградской улице, узнают, образцы каких архитектурных стилей можно встретить в Мурманске, на реальном примере научатся отличать конструктивизм от функционализма, разберутся в том, какими пластическими средствами прошлых великих цивилизаций и культур пользуется постконструктивизм ХХ века, а также порассуждают о том, все ли здания на проспекте Ленина — образчики сталинского ампира.
Ближайшие сеансы интерактивной прогулки состоятся 21 июля и 4 августа в 13.00. (12+)
Запись по телефону 45-63-10.
Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457279630%2Fwall-139605315_27364
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Последние комментарии
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Антон
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Так держать
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Tatuana
26.06.24 10:26
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