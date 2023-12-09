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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.23 12:00

Мурманск борется за звание Молодёжной столицы России: стартовало народное онлайн-голосование

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера стартовало народное онлайн-голосование среди городов-претендентов на звание Молодёжной столицы России – 2024: в их числе Мурманск. Поддержать его могут граждане нашей страны с 8 по 20 декабря на сайте Дома молодёжи по ссылке

 Инструкции по голосованию размещены здесь и здесь.

«Молодёжная столица России» – это специальная номинация Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых», организованной Федеральным агентством по делам молодёжи. Она направлена на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и региона России. Номинация присуждается во второй раз.

По итогам экспертной оценки в финал вышли Красноярск, Владивосток, Омск, Мурманск, Москва. Уже состоялись инспекционные выезды в города-номинанты в формате тревел-шоу. Последний этап конкурсной гонки – народное голосование. Онлайн-шоу в городах-финалистах также будут оценены экспертной комиссией и учтены в общем рейтинге.

Новую Молодёжную столицу России назовут 22 декабря 2023 года в финале премии «Время молодых» на площадке Международной выставки-форума «Россия». Город–победитель получит право на проведение у себя проектов экосистемы Росмолодёжи, например, федерального грантового конкурса, методическую и экспертную поддержку для реализации заявленных проектов.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2023 году заявки на номинацию «Молодёжная столица России – 2024» подали 18 городов: Владивосток, Вологда, Иваново, Иркутск, Красноярск, Липецк, Москва, Мурманск, Новокузнецк, Новосибирск, Ноябрьск (ЯНАО), Омск, Рязань, Салехард (ЯНАО), Санкт-Петербург, Тарко-Сале (ЯНАО), Томск, Хабаровск.С 1 сентября по 17 октября прошла заочная оценка заявочных комплектов городов-номинантов: описания действующей инфраструктуры, социологических исследований, плана молодёжных мероприятий и другой информации о молодёжной политике в городе.

В состав экспертной комиссии вошли 20 представителей медиакомпаний и издательств (ВКонтакте, АНО «Диалог», Аргументы и Факты,  Комсомольская правда), крупного и малого бизнеса, госкорпораций (ВЭБ.РФ, ПАО «Сбербанк», Клуб молодых промышленников), исследовательских организаций (НИУ ВШЭ, Институт молодежной политики), организаций экосистемы молодёжной политики («Улицы России», Клуб молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес), а также победители премии «Время молодых» прошлых лет.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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