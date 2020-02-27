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Мурманская область. Арктика (16+)27.02.20 12:30

Мурманск будет отмечать Масленицу весело и во всех районах

29 февраля и 1 марта в Мурманске пройдут народные гулянья, посвященные празднованию Масленицы. 29 февраля Широкую Масленицу отметят на трёх площадках, расположенных в разных округах заполярной столицы:

В 14 часов на площади в районе дома № 101 по просп. Кольскому артисты ДК «Первомайский» представят праздничную концертную программу с яркими творческими номерами и играми. Здесь же развернется традиционная ярмарка с угощениями, сувенирами и мастер-классом по изготовлению масленичной куклы.

В 14 часов в детском городке «Сказка» всех пришедших ждет коллектив  ДК Ленинского округа.

В программе: игры для детей всех возрастов, народные песни, обряды, танцы. Всех участников игр и конкурсов ждут подарки и традиционные масленичные угощения.

В 12 часов театрализованное народное гулянье «Широкая Масленица» начнется на площади у ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково). Гостей праздника порадуют выступления творческих коллективов. Для самых юных северян будут работать аттракционы и аниматоры. Кульминацией мероприятия станет яркое прощание с Масленицей.

1 марта праздничные гулянья развернутся в центре города на площади Пять Углов

С 12 часов начнётся праздничная торговля, где можно будет попробовать различные угощения: блинчики с морошковым вареньем, морсы из северных ягод и фруктовый чай, северную уху и многое другое.

В 12.30 стартуют игровые площадки: «Зимние забавы», «Играй гармонь», «Мурманские солнышки», «Блинный забег», «Разгуляй», «Родной двор – родной город», «Саамский футбол».

В 14 часов на главной сцене начнётся праздничный концерт лучших творческих коллективов города Мурманска.

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