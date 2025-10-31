Мурманск должен быть достоин называться столицей Арктики

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства Мурманской области. Ключевой вопрос повестки – реализация в 2025 году стратегического плана «На Севере – Жить!» в Мурманске. Андрей Чибис подчеркнул, что правительства региона уделяет городу-герою пристальное внимание.

«Мы серьёзно подходим к финансированию, реализации важных для Мурманска проектов. Конечно, особенно инвестируем в проекты по преображению внешнего облика, благоустройству, сейчас в активной стадии реконструкция площади Пять Углов и улицы Ленинградской. Мурманск входит в топ-5 благоприятных городов с непростым климатом. Совсем скоро также завершим работы в центре научно-технологического творчества «Родина», – отметил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что благодаря пристальному и чуткому отношению, Мурманск вошёл в топ-10 городов России с самым высоким качеством жизни.

«Хочу обратить внимание, что людей волнуют не только значимые объекты, но и элементарные вещи – порядок во дворах, ремонт и чистота подъездов, благоустроенные улицы. Я прошу администрацию и лично Ивана Лебедева обращать внимание на эти моменты, точечно отрабатывать при необходимости. Это ваша главная задача – слушать жителей и быть с ними в диалоге», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона обратил внимание на рост жилищного строительства. В этом году ввели в эксплуатацию жилой дом на улице Полярные Зори. Всего для расселения и отдельных категорий граждан построили 8 домов. Сейчас возводят объекты на Зеленой и Кирпичной. Крупные застройщики также приступили к строительству целых жилищных кварталов. Андрей Чибис отметил, что и сами северяне отмечают прогресс в этой сфере, а также поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку в вопросе льготных ипотечных кредитов на территории региона – «Арктической» ипотеки под 2%, а также «Семейной» под 6%.

Также Андрей Чибис попросил внимательнее относиться к контролю ремонтов дорог. В этом году в работе 16 объектов, а всего за 6 лет в рамках плана «На Севере – Жить!» и нацпроектов отремонтировано более 140 км дорог. Также обновлен общественный автопарк, Мурманск входит в топ-10 ведущих городов России по уровню развития общественного транспорта.

Город меняется, появляются новые площадки, скверы и парки. В том числе за время действия губернаторской программы «На Севере – твой проект» реализовано более 20 инициатив северян. Кроме того, выделяются средства на закупку коммунальной техники.

Большое внимание уделяется образованию юных мурманчан. В этом году открыли Губернаторский лицей на 500 мест, по программе «Арктическая школа» обновили пространства в 14 образовательных учреждениях и два объекта дополнительного образования. Всего за шесть лет преображено более 80 пространств.

«3/4 мероприятий в городе реализуется при поддержке областного правительства. Жители видят изменения и это важно. Однако есть проблемы. Традиционный губернаторский контроль отметил, что не все пространства кластера «СОПКИ» функционируют, не работает ряд уборных на общественных территориях, некоторые остановочные комплексы в неудовлетворительном состоянии. Правильно, что вы делаете выезды в город, Иван Николаевич, но также важно, чтобы они были регулярными», – заключил губернатор.

В мероприятии принял участие спикер областной Думы Сергей Дубовой.

– Мурманск должен быть достоин называться столицей Арктики. Сегодня в городе реализуются конкретные проекты, которые меняют областной центр, в том числе его облик, к лучшему. Это замечают и жители, и гости города, – прокомментировал итоги заседания Сергей Дубовой. – По ключевым направлениям национальных проектов и стратегического плана «На Севере – Жить!» можно констатировать выполнение поставленных задач. На ближайшие годы по-прежнему в приоритете – развитие сферы образования, спорта, культуры, здравоохранения, строительство новых жилых домов, поддержка молодежи и старшего поколения. Считаю, что губернаторский план остаётся основной дорожной картой развития наших муниципальных образований. Важно оперативно реагировать на изменения и новые вызовы, а главное – быть на постоянной связи с жителями, открыто обсуждать возникающие вопросы и совместно искать решения.

Подробнее о ходе работ доложил временно исполняющий обязанности главы города Мурманска Иван Николаевич Лебедев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556269/#&gid=1&pid=18