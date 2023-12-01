Мурманск должен, несмотря на непростой климат, отвечать всем современным запросам и потребностям людей

На заседании правительства Мурманской области вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин рассказал о реализации плана «На Севере – жить» в областном центре. Инициированный губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, план основан на пожеланиях северян и зарекомендовал себя в качестве уникального инструмента реализации масштабных целей развития региона.

«Мурманск является стратегическим городом. Он был таким всегда, и сегодня этот факт приобретает еще большее значение для всей нашей страны, для Арктической зоны Российской Федерации и для нашей области. Прежде всего, это логистический потенциал: базовый порт для развития Северного морского пути, внимание к которому сегодня, в соответствии с решением Президента, самое пристальное», – открыл заседание губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина идёт работа над подготовкой мастер-планов развития для опорных арктических населенных пунктов до 2035 года. Как отметил глава региона, главная задача развития опорных городов – это увеличение объема инвестиций в развитие инфраструктуры и комфортной городской среды, в жилищное строительство. Город должен, несмотря на непростой климат, отвечать всем современным запросам и потребностям людей, чтобы обеспечивать развитие экономики Арктической зоны Российской Федерации и Мурманской области.

«Реализация программы «Транспорт Севера» является одним из наиболее ярких результатов работы в рамках плана «На Севере – жить». Так, при поддержке Президента и Правительства Российской Федерации Мурманску передано 23 новых автобуса, которые уже в ближайшее время выйдут на 4 городских маршрута регулярных перевозок. Средний возраст мурманских автобусов составляет 4 года. Наш троллейбусный парк ещё моложе: средний возраст троллейбусов – 3,7 года. В октябре благодаря решению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса город-герой получил 30 новых троллейбусов», – сказал Юрий Сердечкин.

Транспортная инфраструктура города Мурманска активно развивается. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году было обновлено 18 участков дорог общей протяженностью 14,3 км. Дополнительно при поддержке областного правительства в рамках плана «На Севере – жить» были отремонтированы три участка Нижнеростинского шоссе, три участка проспекта Кольского, тротуары.

Важным вопросом в развитии городской инфраструктуры является освещенность во дворах и на дорогах. В сентябре 2023 года был заключен энергосервисный контракт с ПАО «Россети». Документом предусмотрена замена более 10 тысяч светильников на участках улично-дорожной сети и общественных или дворовых территорий города Мурманска на энергосберегающие светодиодные светильники. Работы по замене начнутся в декабре.

«Повысить эффективность и надёжность системы теплоснабжения и сопутствующей коммунальной инфраструктуры района Дровяное и сократить расходы на обеспечение жителей тепловой энергией позволит перевод котельных: угольной и дизельной, расположенных в районе Дровяное, на биотопливо», – рассказал Юрий Сердечкин.

Эффективным механизмом взаимодействия органов местного самоуправления с обществом стала губернаторская программа «На Севере – твой проект». В 2023 году в Мурманске спортивно-игровые пространства появились на территории детского сада №157 (ул. Морская, 13) и детского сада №73 (ул. Гагарина, 10), обновлен актовый зал в школе №36 (ул. Комсомольская, 13).

Программа «Арктическая школа», инициированная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, помогает сделать детские учреждения комфортными и современными. В 2023 году победителями отбора стали 5 образовательных учреждений. Также созданы площадки олимпиадной подготовки по физике, информатике, биологии и химии. Это стало возможным благодаря проекту «Уникум». С помощью субсидии из областного бюджета в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Комфортное жилье и городская среда» были благоустроены территории восьми школ областного центра.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Мурманске ведутся работы на нескольких объектах. Началось строительство здания центра культурного развития на улице Аскольдовцев. Завершаются работы по капитальному ремонту здания будущей художественной школы по адресу ул. Полярной Дивизии, 1/16.

На завершающей стадии находится строительство многоквартирного жилого дома на улице Анатолия Бредова, продолжается строительство дома на 128 квартир на улице Успенского. Жилье будет предоставлено жильцам аварийных домов и детям-сиротам.

Сеть физкультурно-спортивных учреждений в областном центре постоянно модернизируется. В городе создаются условия для всестороннего развития молодежи. В рамках плана «На Севере – жить» на территории областного центра открыты молодежные пространства «СОПКИ».

Для поддержания эффективного диалога с мурманчанами активно используются портал «Наш Север» и социальные сети. Кроме того, с октября 2023 года по поручению главы администрации города Мурманска Юрия Сердечкина организованы еженедельные встречи руководителей округов города Мурманска с гражданами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26213&page=1