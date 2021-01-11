Мурманск готов развивать новый формат интеллектуальных игр

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев провёл встречу с представителями телекомпании «Игра-ТВ», на которой шла речь о внедрении новых форм работы в сфере молодёжного интеллектуального движения. В этом направлении город-герой Мурманск начал делать свои первые шаги ещё 20 лет назад, именно тогда появилась первая мурманская команда интеллектуалов.

– За эти годы мы достигли серьёзных результатов, причём не только как участники соревнований, но и как организаторы фестивалей и игр, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Интеллектуальные турниры проводятся в тесном сотрудничестве с телекомпанией «Игра-ТВ». И сегодня мы с сотрудниками компании обсудили новый формат проведения интеллектуальных мероприятий в Мурманске.

Как отметил глава муниципального образования город Мурманск, уровень образования в заполярной столице очень высокий и неудивительно, что интеллектуальные мероприятия достаточно популярны среди мурманчан.

– Мурманск сейчас является одним из центров интеллектуального движения «Что? Где? Когда?», и мы предлагаем расширить границы нашего сотрудничества и проводить игры среди жителей и гостей Мурманска на территории открытых городских пространств, – рассказала директор лицензионных программ телекомпании «Игра-ТВ» Наталья Кузнецова. – Это будут мероприятия, в которых сможет принять участие абсолютно любой желающий. И все будет проходить в формате любимой игры. Тем самым мы хотим привлечь ещё больше людей к полезному досугу.