Мурманск готовится к фестивалю «Гольфстрим»

Заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко совместно с представителями профильных комитетов администрации города Мурманска и правоохранительных органов вчера провели выездное совещание по организации спортивного фестиваля «Гольфстрим».

Осенний праздник состоится в районе Кольского моста 9 сентября. Торжественная церемония открытия назначена на 14 часов на левом берегу залива.

— В предыдущие годы мы открывали фестиваль в 11 часов, однако в этот раз старт перенесён. Время выбрано с учётом благоприятных условий для заплыва через залив, чтобы как можно больше гостей мероприятия смогли наблюдать соревнование пловцов. Этот вид спорта всегда привлекает большое количество зрителей, — рассказала Людмила Левченко.

Традиционно на фестивале проходят три главных соревнования: легкоатлетический забег для спортсменов, массовый пробег, заплыв в Кольском заливе.

Программа фестиваля включает соревнования по пляжному волейболу, футболу, петанку, «парковым шахматам», экстремальной атлетике, игре в «снежки», роллер спорту. Самыми яркими его событиями станут проезд по Кольскому мосту авто- и мототехники, беговелов, участников с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, для гостей и участников фестиваля будут организована «Арктическая кухня», праздничная и развлекательная программа, для детей будет работать площадка «Родной двор, родной город».

Кульминацией праздника станет огненное шоу на площадке под мостовым переходом через Кольский залив.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25432&page=1