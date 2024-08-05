Мурманск готовится к фестивалю спорта «Гольфстрим»

В администрации города Мурманска под руководством заместителя главы администрации города Мурманска Людмилы Левченко состоялось совещание, посвящённое фестивалю спорта «Гольфстрим». Организационные вопросы обсудили представители городских комитетов и управлений округов, областных учреждений и ведомств.

В этом году праздник спорта пойдёт уже в 17 раз. В субботу, 31 августа, в 16 часов спортивная и культурная программа традиционно развернётся в районе моста через Кольский залив.

На празднике, как и в прошлом году, будет работать ярмарка «Арктическая кухня», к месту открытия фестиваля мурманчан и гостей города доставят специальные автобусы.

Завершится праздник вечером. На главной сцене состоятся награждение победителей и призёров различных соревнований, концерт творческих коллективов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28229&page=1