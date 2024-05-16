Мурманск готовится к организации летнего отдыха юных северян

На территории заполярной столицы в период летних каникул будут функционировать 16 городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. В течение трёх смен в них отдохнут 2000 ребят.

Как сообщает администрация города Мурманска, родительская плата за пребывание в летнем лагере не повышается на протяжении нескольких лет и составляет 1050 рублей за смену.

Ещё 1640 юных мурманчан, в том числе 458 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отправятся в оздоровительные учреждения, расположенные на Черноморском побережье Краснодарского края. А 185 школьников отдохнут в детском центре «Гандвиг» и в «Зеленоборской санаторной школе-интернате» в Кандалакшском районе. Путевки в эти учреждения предоставляются Министерством образования и науки Мурманской области на бесплатной основе, а также по федеральной программе для детей, проживающих в Арктической зоне РФ.

Глава региона Андрей Чибис отметил, что первоочередное право на получение путевки в детские лагеря имеют члены семей участников СВО, а дети погибших бойцов отдохнут полностью бесплатно.

Также 240 школьников традиционно отправятся в туристические экспедиции по Кольскому Заполярью, в ходе которых не только познакомятся с историей родного края, но и подготовят исследовательские работы.

Подать заявление на получение путевки можно через портал «Госуслуги». Вся справочная информация доступна по телефону «горячей линии» 402-665.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27365&page=1