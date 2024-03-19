Мурманск готовится к паводку

После устранения последствий продолжительного снегопада ММБУ «Управление дорожного хозяйства» начало подготовку к весеннему паводку.

В учреждении создана противопаводковая комиссия, заготовлен необходимый инвентарь, инструменты и материалы на случай необходимости локализации и устранения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает администрация города Мурманска, в перечень мероприятий, направленных на сохранность муниципального имущества и обеспечение безопасных условий эксплуатации дорог в период активного снеготаяния, вошли профилактическая очистка системы ливневой канализации и водоотвода, освобождение открытых лотков и оголовков водопропускных труб от снега и льда, расчистка дождеприёмных колодцев.

Также специалистами УДХ ведётся постоянный контроль уровня воды в основных водоёмах города.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26975&page=1