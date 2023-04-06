Мурманск готовится к празднованию Дня Победы

Сегодня в администрации города Мурманска состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Участие в заседании под председательством заместителя главы администрации города Мурманска Людмилы Левченко приняли представители Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота, региональных управлений МВД, ФСБ, МЧС России, Росгвардии и ГИБДД России, правительства Мурманской области и комитетов администрации Мурманска, а также городских учреждений и организаций.

Основные вопросы совещания — оформление города, организация дорожного движения, обеспечение безопасности мурманчан, работа с ветеранами, участие в праздничных мероприятиях школьников и молодёжи.

Как сообщает администрация города Мурманска, во время заседания обсудили подготовку традиционного шествия «Бессмертного полка». В этом году мурманчане, желающие идти в составе организованной колонны, могут прибыть к месту построения колонны к зданию правительства Мурманской области (проспект Ленина, 75¸ 3-й подъезд — со стороны улицы Карла Маркса).

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24749&page=1