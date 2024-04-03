Мурманск готовится к празднованию Дня Победы

В администрации города Мурманска под председательством заместителя главы администрации города Мурманска Людмилы Левченко состоялось заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Основные вопросы совещания — оформление города, организация дорожного движения, обеспечение безопасности мурманчан, работа с ветеранами, участие в праздничных мероприятиях школьников и молодёжи.

Участие в заседании приняли представители Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота, региональных управлений МВД, ФСБ, МЧС России, Росгвардии и ГИБДД России, правительства Мурманской области и комитетов администрации Мурманска, а также городских учреждений и организаций.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27058&page=1