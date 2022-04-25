Мурманск готовится к велосезону - в городе начался монтаж станций проката

В Мурманске начался монтаж станций проката для велосипедов и самокатов.

В этом году северяне смогут использовать 400 единиц техники: 200 велосипедов и 200 самокатов. Велосипедные станции откроются не только в Октябрьском, но и Первомайском округе Мурманска. Прокатиться на самокатах можно будет в Октябрьском округе.

Монтажные работы будут проводиться в течение нескольких дней. Старт велосезона запланирован на 1 мая, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.