Мурманск готовится к весеннему паводку

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора провёл заседание городской комиссии по пропуску паводковых вод. Сегодняшнее заседание – часть плановой работы, которая ведётся ежегодно. Участники встречи обозначили проблемные вопросы и обсудили задачи на ближайшее время.

Содержание 125-километровой системы водоотвода на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях выполняет ММБУ «Управление дорожного хозяйства». Для уменьшения количества талых вод в паводковый период силами учреждения регулярно выполняется вывоз снега и удаление наледи с дорог, также специалисты очищают и промывают дождеприемные колодцы. Сотрудниками УДХ в рамках мероприятий по предупреждению паводка выполняется механизированная и ручная очистка от снега водопропускных лотков и кюветов. Также производится промывка водопропускных труб, расположенных в полотне дорог.

– Городские службы к сезону паводка готовы. Сейчас пристальное внимание со стороны городских властей к работе управляющих организаций, именно они отвечают за решение вопросов по пропуску паводковых вод во дворах, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Необходимо предотвратить затопление придомовых территорий и подвалов, в первую очередь, речь идёт о безопасности и комфорте мурманчан.

Руководителям предприятий, организующим предоставление населению жилищных услуг, рекомендовано организовать и обеспечить выполнение противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях. Информация о паводковой обстановке в городе Мурманске аккумулируется в ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба».