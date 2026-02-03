Мурманск готовится к весеннему паводку

В заполярной столице состоялось заседание городской комиссии по пропуску паводковых вод под председательством заместителя главы города Мурманска Елены Ширшовой.

Совместно с представителями «Мурманскводоканала», а также руководителями структурных подразделений и подведомственных учреждений был обсуждён план мероприятий на 2026 год. Главной задачей стало согласование действий различных ведомств и выявление опасных участков, где будет организован постоянный мониторинг состояния и уровня воды.

Особое внимание уделили работе Управления дорожного хозяйства, а также других организаций и предприятий: им предстоит оперативно вывозить складированный снег с подведомственных территорий. С середины марта начнётся механизированная и ручная очистка от снега лотков и кюветов. Кроме того, запланированы откачивание талых вод в местах их скопления на дорогах, устройство дренажных прорезей (по мере необходимости) и очистка с промывкой дождеприёмных колодцев — это обеспечит беспрепятственный приём талых вод.

В середине марта данные мониторинга будут актуализированы.

